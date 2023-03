Riley Keough si je otroke z možem želela že po drugem zmenku

"Na drugem zmenku s svojim možem sem vedela, da se bom z njim poročila in imela otroke," je o tem, kako hitro je vedela, da je Ben Smith-Petersen pravi zanjo, priznala Riley Keough . "Enostavno sem vedela. Sploh si še nisva rekla, da se imava rada," se je pošalila v oddaji The Late Show s Stephenom Colbertom .

Na vprašanje voditelja, če je svojemu takratnemu fantu to povedala, je Riley odgovorila, da ne. "Vsekakor ne. Bala sem se, da če mu povem, me bo pustil kar tam na bencinski črpalki v Avstraliji, kjer sva se dobila na drugem zmenku," je še povedala 33-letnica v oddaji in dodala, da se zaveda, da ne more predvideti prihodnosti, a da ima zelo dober občutek za stvari, ki naj bi se zgodile.