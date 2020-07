Ringo Starr bo 80. rojstni dan praznoval v duhu dobrodelnosti

Spletni koncert ob jubileju bobnarja, rojenega v angleškem Liverpoolu, bo ponudil mešanico nastopov od doma ter redkih koncertnih posnetkov izvajalcev kot so Paul McCartney, Sheryl Crow, Gary Clark, Sheila E, Ben Harper in drugi. Ringo je za revijo Rolling Stone povedal: ''Obožujem rojstne dneve. to leto bo praznovanje nekoliko drugačno. Ne bo velikega druženja, ne bo bruncha za 100 ljudi. Pripravljamo pa velik šov, uro glasbe in pogovora. To bo velik rojstni dan.''