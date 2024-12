Ringo Starr predstavil svoj nov album zvezdniški družbi prijateljev

Album Look Up je Ringov prvi country album po Beaucoups of Blues izpred 55 let. Pevec je za revijo Mojo povedal: "Obožujem svoj glas na tem albumu. Pravzaprav so mi všeč vse skladbe in veste, vse so v mojem tonu. T Bone Burnett je poskrbel, da jih je postavil v ta velik razpon in vse to organiziral. Uspelo mi je. On je najboljši." Zvezdnik je še dejal, da so mu drugi tekstopisci pogosto ponudili skladbe, ki jih je težko zapel.