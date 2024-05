Ringo Starr: Uspeh Beatlov pripisujem Paulu McCartneyju

OGLAS

V novem intervjuju za AXS z Danom Ratherjem je bobnar Ringo Starr, ki je zdaj star 83 let, spregovoril o tem, kako je Paul McCartney, ki je zdaj star 81 let, odgovoren za to, kako plodna je bila skupina The Beatles – in kako je bilo kljub njihovim razlikam delo vedno na prvem mestu."Ne, ne, nismo se razumeli. Bili smo štirje fantje, prepirali smo se. Nikoli pa to ni oviralo glasbe, ne glede na to, kako hud je bil prepir. Ko smo se pobotali, smo ponovno vsi dali vse od sebe," je povedal Starr o tem, kako so se stvari spreminjale z napredovanjem kariere Beatlov.

Premiera filmov Beatlov Eight Days a Week - 8 FOTO: AP icon-expand

Dodal je: "Nenadoma imamo življenja in imam otroke in veste, trud, ki smo ga vložili, ker smo res trdo delali, je začel nekoliko bledeti in vedno se zahvaljujemo Paulu za ves uspeh." Zvezdnik namreč zasluge za uspeh skupine pripisuje McCartneyjevi "deloholični" naravi. "Zaradi Paula, ki je bil deloholik naše skupine, smo posneli veliko več plošč, kot bi jih posnela sama z Johnom," je povedal izvajalec. "Radi smo posedali, a ko je poklical Paul, smo odšli snemat." Zvezdnik je prav tako razpravljal o tem, kako hvaležen je bil, da so njegovi kolegi iz skupine imeli drug drugega, saj so se znali držati na realnih tleh. "Mislim, da je vse to del tega, od koder smo prišli. Vedno se zahvaljujem temu, da vsi prihajamo iz istega mesta, zato smo si vedno vse povedali. Če se je eden obnašal noro ali pa si je naslednji mislil, da je pomemben, so ga ostali trije postavili na realna tla." Rocker je nadaljeval: "Veš, da je zanimivo, ker sem takrat, ko smo srečali Elvisa, res pomislil: 'Kako žalostno je, da je sam.' Imel je vse te ljudi okoli sebe, vendar je bil sam. Jaz pa sem imel tri odlične partnerje."

The Beatles FOTO: Profimedia icon-expand