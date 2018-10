Rito je strah 30. leta

V Prištini rojena Rita Orabo 28. novembra praznovala 28 let, kar je samo pet dni potem, ko bo izšel njen drugi albumPhoenix. Ker je tako samo še dobri dve leti oddaljena ena od življenjskih prelomnic, 30. leto, pa je očitno lepotička nekoliko zaskrbljena ob dejstvu, da se, tako kot vsi, stara.

"Ja, strah me je, a ne vem, zakaj. Prijatelji mi govorijo, da ko si v tridesetih, da si na vrhuncu. Da se počutiš udobno in seksi. Zato, komaj čakam, sem vznemirjena, kaj bo v prihodnosti. Všeč mi je, da postajam gospa," je povedala za revijo OK! Magazine.

Nedavno je obelodanila novi singel in videospot Let You Love Me, sicer pa je dejala, da ji je najbolj všeč pesem Soul Survivor, ki je ena njenih najbolj osebnih do zdaj.