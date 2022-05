Rita Moreno bo v novem filmu franšize Hitri in drzni babica Vina Diesla

Film Hitri in drzni 10 , ki bo v kinematografe prišel šele čez eno leto, s svojo zvezdniško zasedbo napoveduje pravo poslastico za oboževalce priljubljene franšize. Po tem, ko je na režisersko mesto stopil Louis Leterrier , ki je nadomestil prvo izbiro, filmskega ustvarjalca Justina Lina , so znana tudi nekatera velika igralska imena, ki bodo že kmalu del projekta.

Vin Diesel je že aprila navdušeno naznanil, da se družini Hitrih in drznih pridružuje tudi igralka Brie Larson , sedaj pa so zvesti privrženci toplo sprejeli informacijo, da bo pred kamerami prisotna tudi 90-letna hollywoodska legenda.

''Že od nekdaj so bile moje sanje, da bi lahko delal z Rito Moreno in zaradi dejstva, da bo sodelovala z nami in upodobila mojo babico, se mi smeji duša,'' je razneženo dejal Diesel, ki se veseli, da bo javnost spoznala staro mamo njegovega lika Dominica Toretta: ''Resnično sem blažen.''

Zvezdnica je ponudbo za sodelovanje z veseljem sprejela, ob tem je pojasnila: ''Mislim, da sem samo čakala, da me povabiš. A ni to lepo? Sedaj sem tukaj. In odgovor je, da bom to storila,'' je dejala o težko pričakovani vlogi.