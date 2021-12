Rita Moreno priznala, da se je z Elvisom sestajala zaradi maščevanja Marlonu Brandu

"V njegovi hiši sem našla spodnje perilo drugega dekleta in seveda sem imela zlomljeno srce. Domov sem odšla v solzah, bila sem jezna, pravzaprav besna. In bila sem naivna. Naslednji dan je zazvonil telefon, ko sem se oglasila, pa je bil na drugi strani Colonel Parker. Rekel mi je, da je Elvis Presley njegov klient, ki me je pred kratkim opazil in bilo mu je všeč, kar je videl," je pripovedovala 89-letna zvezdnica voditeljici Joy Behar .

"Rekel mi je, da bi me Elvis rad spoznal tudi v živo in me vprašal, če bi tudi jaz bila pripravljena spoznati njega. Spomnila sem se tistih spodnjih hlačk in rekla, da se bom sestala z njim," je še povedala in dodala, da se je z Elvisom dobila nekajkrat in je bil pevec prikupen, vendar dolgočasen. "Bil je prijeten, ampak bil je podeželski fant. Ni trajalo dolgo, da je Brando izvedel za najina srečanja. Metati je začel stole," se je spominjala Rita s prekrižanimi rokami in pretvarjajoč se, da si ogleduje svoje nohte.

Igralka je zvezdnika spoznala na snemanju filma o Napoleonu, ko je bila stara 22 let. Njeno življenje, kariero in burno razmerje z Brandom pa prikazuje tudi dokumentarec z naslovom Rita Moreno: Just A Girl Who Decided To Go For It, ki je bil premierno prikazan na letošnjem filmskem festivalu Sundance.