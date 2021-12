Rita Moreno skoraj odstopila od vloge v Zgodbi z zahodne strani: Bilo je grozno

Igralka je spregovorila o svoji vlogi v priljubljenem muzikalu in priznala, da projekta skoraj ni izpeljala do konca. Besedila so se ji namreč zdela žaljiva, še posebej tista, ki črnijo Portoriko. Ustvarjalci so v delo vpeljali nekaj sprememb, igralka pa se je kasneje razveselila oskarja za vlogo Anite.

Rita Moreno je v nedavnem intervjuju, ki je del posebne oddaje, imenovane Something’s Coming: West Side Story, priznala, da bi skoraj odstopila od vloge Anite. Med snemanjem so jo namreč zmotila žaljiva besedila pesmi, ki so del kultnega muzikala. Še posebej sporna se ji je zdela skladba America, v kateri se Anita prepira s fantom, v besedilu pa je tudi vrstica o tem, da je Portoriko ''grd otok'' in ''otok tropskih bolezni''. icon-expand Rita Moreno FOTO: Profimedia Morenova, ki izhaja ravno iz Porotrika, se je počutila grozno, ko je zaslišala te besede. ''Bilo je strašno. Mislila sem si, da tega ne morem storiti. Da tega ne morem storiti svojim ljudem,'' je bila 89-letnica iskrena v intervjuju. Na njeno srečo so pisci besedil spremenili scenarij, zato je angažma obdržala. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pred časom je igralka spregovorila še o tem, da jo je motilo tudi to, da so imeli igralci v muzikalu obarvane obraze, da bi bili videti bolj eksotično. Leta 2020 je v intervjuju dejala, da je producenti niso poslušali in da so večkrat preslišali njene opombe. Zvezdnica se je v novi različici muzikala znova pojavila letos, ko je film spet posnel Steven Spielberg. Po šestdesetih letih je zaigrala v vlogi Valentine. Na premieri so se člani ekipe poklonili pokojnemu skladatelju Stephenu Sondheimu, ki je sodeloval tudi pri tem projektu.