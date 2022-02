Rita Moreno: Zaradi Marlona Branda sem želela končati svoje življenje

"Bilo je zelo razburljivo biti z Marlonom. Bil je nenavaden in izreden v res veliko pogledih, a bil je baraba. Bil je baraba, ko se je šlo za ženske. Takrat sem bila popolnoma drugačna oseba. Imela sem vse predispozicije predpražnika," se je na svoj račun posmehnila zvezdnica. Dodala je, da ji je Brando pogosto poskušal lagati, a je njegove laži vedno spregledala.

"Rekla sem mu, Marlon, poglej me, on pa se je začel počasi nasmihati. Lahko sem ga prebrala kot odprto knjigo. To je bil tudi razlog, zakaj me je ljubil in hkrati tudi razlog, zakaj je z mano tako slabo ravnal v toliko različnih pogledih," je povedala igralka, ki je v preteklosti že razkrila, da jo je Brando varal, nekoč pa je našla v njegovi hiši spodnje perilo druge ženske. Vse to je nanjo psihološko močno vplivalo, dokler se na neki točki ni zlomila in si celo skušala vzeti življenje.