Rita Ora in režiser Taika Waititi fotografirana skupaj

30-letno Rito Ora in 45-letnega oskarjevega nagrajenca Taiko Waititija, ki v Avstraliji trenutno snema nov film o Thoru, so fotografi ujeli med zmenkom v Sydneyju. Govorice o novem zvezdniškem paru so se sicer pojavile že prejšnji mesec, ko je glasbenica na svojem Instagram profilu objavila galerijo fotografij, saj jo na eni izmed njih jo Waititi tesno objema.