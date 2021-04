Rita Ora in režiser Taika Waititi nov zvezdniški parček?

"Dobri časi, spomini, naključne stvari na mojem telefonu in tisti, ki jih imam rada," je pripisala galeriji fotografij, med katerimi je tudi tista, na kateri je v objemu režiserja. 30-letnica je bila v preteklih mesecih večkrat opažena v Avstraliji, na prizorišču snemanja filma Thor: Love and Thunder, ki ga režira Taike. Nekateri so ob tem sklepali, da bo v filmu zaigrala tudi privlačna pevka, a ta trenutno sodeluje v glasbenem šovu The Voice Australia kot žirantka.