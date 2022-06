Rita Ora in Taika Waititi sta zaročena

Britanska pevka Rita Ora in novozelandski režiser Taika Waititi sta zaročena. Zaroka ni bila običajna, saj sta drug drugega skoraj sočano prosila za roko, poroča britanski The Sun . Par naj bi že načrtoval poroko, ki jo nameravata izvesti izven oči javnosti, konec poletja pa prirediti še večjo zvezdniško zabavo.

Novico o zaroki je za tuj medij potrdil vir blizu para, ki je dejal: "Ne gre za to, da bi iz tega delala veliki pomp in to na veliko razglašala. Sta zgolj zaljubljena in odločila sta se, da je sedaj čas, da svoje razmerje formalizirata." Dodal je, da sta zvezdnika zelo srečna.

31-letna glasbenica in 46-letni režiser sta prvič zanetila govorice, da sta par, lani, ko je Rita objavila fotografijo na družbenem omrežju, s katere je bilo razvidno, da jo Taika objema. Kasneje so ju paparaci ujeli v Sydneyju, ko sta drug drugemu izkazovala nekaj naklonjenosti. Svojo romanco sta uradno potrdila avgusta 2021, ko sta se skupaj sprehodila po rdeči preprogi na premier filma Odred odpisanih.