Rita Ora kršila ukrepe: za 30. rojstni dan imela zabavo

Rita Ora je minulo soboto zvečer s prijatelji praznovala 30. rojstni dan, čeprav so praznovanja in zbiranja v Londonu zaradi pandemije covida-19 trenutno prepovedana.

Zvezdnica se je za dejanje opravičila in dejala, da se zaveda, da ni ravnala pravilno. "Zdravo, vsem. S prijatelji sem se udeležila manjšega srečanja za praznovanje svojega 30. rojstnega dne. Šlo je za spontano odločitev na podlagi zmotnega prepričanja, da bodo druženja dovoljena in da bo to v redu," je v Instagramovi zgodbi zapisala slavljenka. In nadaljevala:

"Zelo mi je žal, ker sem kršila pravila in razumem, da sem s tem posledično ogrožala ljudi. To je bila resna in neopravičljiva presoja. Glede na omejitve se zavedam, kako neodgovorna so bila ta dejanja, in nase prevzemam vso odgovornost."

"Še posebej mi je nerodno, ker iz prve roke vem (njena mama Vera je zdravnica, op.a.) , kako trdo ljudje delajo v boju proti tej strašni bolezni in se popolnoma zavedam požrtvovalnosti ljudi in podjetij, ki nam pomagajo, da ostanemo na varnem. Čeprav s tem ne bom popravila napake, se želim iskreno opravičiti. "

Policija je v izjavi dejala, da so v soboto, 28. novembra okrog 21. ure sprejeli klic o morebitni kršitvi predpisov v zvezi z ukrepi covida-19 na ulici Clarendon Road, W11. Policisti so se odpeljali na kraj dogodka, vendar niso našli nobenih znakov, da bi bilo takrat storjeno kakršno koli kaznivo dejanje. Preiskava trenutno še poteka. O kršitvi svetovno znane pevke je najprej poročal The Sun, ki je trdil da je Rita imela zabavo v restavraciji Casa Cruz, v predelu Notting Hillu v zahodnem Londonu. Rojstnodnevne zabave naj bi se udeležilo več kot 30 ljudi, med povabljenci pa sta bili tudi manekenki Carain Poppy Delevingne.