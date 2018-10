Rita Ora na naslovnici popolnoma razgaljena

Nedavno se je za naslovnico revije Clash Magazine slikala v drzni pozi, v kateri je z rokami zakrila svoje oprsje, saj je na sliki v resnici popolnoma gola. Njene preostale fotografije, ki so našle svoje mesto v reviji, so nekoliko bolj zakrite – pevka je na njih v spodnjem delu perila in puloverju, na eni izmed fotografij pa pozira v čutni dolgi elegantni obleki. Na vseh fotografijah, razen tisti, posneti za naslovnico, ima obute zanimive, futuristične čevlje z visoko platformo.

Rita je ena tistih zvezdnic, ki se zavedajo svojega telesa in jih ni sram nastopiti z nekoliko več razgaljene kože. Zaveda se, da je vse to del šovbiznisa. O svojem zvezdniškem življenju je za revijo povedala: ''Rada živim življenje zvezdnice. O tem sem vedno sanjala. Gre za izjemen življenjski stil in od trenutka, ko sem izdala svojo prvo pesem, svoj prvi album in opravila svoj prvi javni nastop, sem začutila, da sem upravičena do takšnega življenja. Tudi v vmesnem času, ko sem pripravljala svoj drugi album in nekaj časa nisem izdala nobene nove pesmi, sem se počutila kot zvezdnica. Zdaj, tik pred izdajo Phoenixa, se zavedam, da sem do tega naziva še toliko bolj upravičena. Vse, kar sledi temu obdobju, bo povezano z mojim novim albumom, turnejami, poletnimi nastopi in koncerti ...''

Njena prihajajoča koncertna turneja je že popolnoma razprodana, ob čemer je Rita izrazila svoje veliko presenečenje in navdušenje: ''Glede na to, da že štiri leta nisem bila na turneji, me je pozitivno presenetilo dejstvo, da je bila prihajajoča turneja tako hitro razprodana ... Ponosna sem tudi na svoj prvi album – brez njega danes ne bi bila tukaj. A zdaj sem starejša in vem več kot prej. Počutim se bolj samozavestno in komaj čakam, da to opazi tudi moja publika.''