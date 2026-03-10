Riti Ora na avstralski F1 Lewis Hamilton razkazal moštveno garažo

V Avstraliji se te dni mudi tudi priljubljena pevka Rita Ora, ki je Veliko nagrado Avstralije minuli vikend začinila s svojim nastopom. Na dirkališču Albert Park so namreč odmevale njene uspešnice, Rita pa je priznala, da je velika navdušenka dirk Formule 1. Pevka je nastopila v sklopu Lakeside Festivala, kjer so organizatorji dirkaški spektakel znova nadgradili s koncerti svetovnih glasbenih imen, da bi dogodek razširili v celodnevno in večerno zabavo. Ora se je povabila izredno razveselila: "Nastopati tukaj je vedno nekaj posebnega. Avstralci imajo neverjetno energijo, to čutim vsakič, ko stopim na oder." Britanska pevka je koncert začela v svojem značilno živahnem slogu, obiskovalci pa so ji vrnili z glasnim petjem in plesom. V nekem trenutku je z nasmehom pogledala proti množici in zavpila: "Melbourne, dali ste mi krila nocoj!"

Na družbenih omrežjih so se pojavili tudi zakulisni posnetki, na katerih vidimo glasbenico v družbi velikih dirkaških zvezd. Lewis Hamilton ji je razkazal svojo garažo, pred svojim nastopom pa se je Ora vozila tudi po prizorišču in občudovala dirkaško infrastrukturo, ki jo je povsem navdušila. "Ta dogodek združuje dve stvari, ki ju obožujem – adrenalin in glasbo," je razkrila in dodala, da je velika navdušenka nad Formulo 1.

Rita Ora v Avstraliji na dirki Formule 1. FOTO: Instagram

Na oder je stopila v bleščečem futurističnem kostumu, ki je po mnenju njenih oboževalcev dopolnil dirkaški utrip vikenda. Med koncertom se je pošalila tudi na račun tega: "Če že ne morem voziti svetlečih mrcin, bom vsaj videti, kot da bi jih lahko.". Po zaključenem nastopu se je Ora še enkrat zahvalila zbranim navijačem F1 in obiskovalcem festivala: "Hvala, da ste z mano plesali kot nori! Vedno se bom vračala v Avstralijo – to je eden mojih najljubših kotičkov sveta."

