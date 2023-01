Rita Ora o fotografijah z možem in Tesso Thopmson: Samo zabavali smo se

Pevka Rita Ora je končno prekinila molk o fotografijah, na katerih se objema z možem Taikom Waititijem in igralko Tesso Thompson. Ko so se fotografije pojavile na spletu, so se namreč pojavila govorice o tem, da sta zakonca v zvezi z zvezdnico filmov Marvel. 32-letna pevka zdaj zanika namigovanja o kakršni koli romanci v troje, obenem pa dodaja, da smo si lahko z ljudmi včasih, ko spijemo preveč alkohola, preveč blizu.

"Kot dokazuje ta fotografija, smo le skupina prijateljev, ki se je zabavala," je svoje mnenje o fotografiji, na kateri se objema z možem Taikom Waititijem in igralko Tesso Thompson, razkrila Rita Ora. "To je kot precej pijana noč, ko z določenimi ljudmi postaneš najboljši prijatelj," je še dodala v novem intervjuju za britanski GQ.

icon-expand Pevka Rita Ora je končno prekinila molk o fotografijah, na katerih se objema z možem Takijem Waititijem in igralko Tesso Thompson. FOTO: Profimedia

Zvezdnike so ujeli na balkonu v Sydneyju leta 2021, medtem ko so uživali v nekaj prostih minutah, pijači in družbi drug drugega. Med njimi je bilo mogoče opaziti veliko objemov in celo poljubov, ne le med zakoncema Rito in Takijem, precej blizu sta si bili namreč tudi pevka in 39-letna igralka.

icon-expand Med njimi je bilo mogoče opaziti veliko objemov in celo poljubov. FOTO: Profimedia

Fotografija vseh treh zvezdnikov v objemu je na spletu sprožila govorice o tem, da so v ljubezenskem oziroma precej intimnem razmerju, kar se 32-letnici zdi smešno. "Mislim, da ko so nekatere stvari tako absurdne in je težko doumeti njihov pomen, jih moraš preprosto ignorirati," je dejala. "Ta pristop sem uporabila za veliko stvari, ker nočem usmerjati energije v nekaj, kar ne obstaja ali razlagati nekaj, kar se ni zgodilo," je namreč prepričana.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right