Rita Ora po letališču samo v rdečem spodnjem perilu in črnih najlonkah

Rita Ora s svojimi modnimi kombinacijami vedno znova preseneča. A rdeče čipkasto perilo in črne najlonke so bile tokrat nekaj povsem nepričakovanega. Nekateri bi se strinjali, da je tovrstna oprava zelo zapeljiva in primerna za v spalnico, a slavna zvezdnica se je v njej pojavila kar na letališču v Romuniji, kjer je pred tem nastopila.