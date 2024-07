Rita Ora po noči v bolnišnici odpovedala nastop na Madžarskem

Da je koncert odpovedan zaradi zdravstvenih razlogov, so potrdili tudi organizatorji festivala, na Kosovu rojena zvezdnica pa je razkrila še, da je bila hospitalizirana v Budimpešti. Njena izjava je bila objavljena le nekaj ur, preden naj bi stopila na oder, zvezdnica pa se je opravičila oboževalcem, ki so prispeli na dogodek, da bi jo videli nastopiti.

"Zelo mi je žal in hvaležna sem za vaše razumevanje," je še pripisala, organizatorji pa so njenemu zapisu dodali: "Njena ekipa se je od jutra trudila, da bi pripravila potrebno za njen nastop. Tudi mi smo uničeni zaradi te novice. Program bo prilagojen, Riti pa želimo čimprejšnje okrevanje. Rita je na Madžarsko pripotovala že pred dvema dnevoma, njen koncert pa bo zaradi bolezni odpovedan."

Pevka je že avgusta 2023 nastopala na Madžarskem, kjer se je ogrnila s srbsko zastavo in tako poskrbela za val ogorčenja in kritik svojih rojakov. Zvezdnica, ki je odraščala v Lonodnu, a je potomka albanskih staršev, je pozneje povedala, da je mislila, da nosi madžarsko zastavo, mnogi pa so jo obtožili, da je osramotila svoje albanske rojake.