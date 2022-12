Rita Ora po več letih zanikala govorice, da je Jay-Z z njo prevaral Beyonce

Po izidu albuma so takoj zaokrožila namigovanja, da bi lahko bila ženska, ki je premamila glasbenega mogula, prav njegova takratna varovanka Rita Ora, ta pa se ne govorice vse do sedaj ni odzvala. Največ namigov o nezvestobi je dala pesem Sorry, v kateri Beyonce poje o ženski, ki jo je poimenovala 'Becky with the good hair', njeni oboževalci pa so našli namige, da je ta ženska res Ora, celo v fotografiji, ki jo je Rita v enakem obdobju objavila na družbenem omrežju, na kateri nosi zgornji del kopalk s potiskom limone in verižico z obeskom s črko 'j'.

"Ena izmed stvari, ki se pogosto omenjajo v zvezi z Beyonce in njenim albumom Lemonade, je skrivnostna ženska, ki jo je pevka poimenovala Becky with the good hair, s katero naj bi jo Jay-Z prevaral," je v pogovoru omenil Theroux in dodal: "Potem pa si v enakem obdobju leta 2016 objavila svojo fotografijo s kopalkami s potiskom limone in verižico s črko 'j'." Rita je na to odgovorila: "O moj bog, to je bilo dobesedno naključje, na katerega nisem niti pomislila. Ni bila črka 'j', bil je 'r', ki se je obrnil."