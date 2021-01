Rita Ora podkupila vodjo restavracije, v kateri je praznovala 30. rojstni dan

Policijsko poročilo navaja, da je Rita v restavracijoCasa Cruz poklicala zato, da bi vodji objekta Scottieju Bhattaraiju ponudila približno 5.700 evrov za pijačo ter prigrizke. Čeprav je bila večina osebja zaradi pandemije na čakanju, pa se je šef lokala vseeno odločil, da sprejme ponudbo, saj ji je želel – po njegovih besedah – samo ''pomagati'', obenem pa je priznal, da se je znašel v težki situaciji in je bil''pohlepen''.

Bhattarai je policiji povedal, da je pričakoval samo sedem gostov, vendar je bilo ob deveti uri zvečer po lokalnem času v restavraciji kar dvajset ljudi, med njimi tudi model Cara Delevingne in njena sestra Poppy. V poročilu je zapisano, da je druščina s seboj prinesla svojo alkoholno pijačo in da je slavljenka prepovedala fotografiranje, njeni varnostniki pa so od vodje restavracije zahtevali, da izklopi varnostne kamere.