Rita Ora pred praznovanjem med karanteno medijem lagala o načrtih za rojstni dan

Rita Ora je 26. novembra dopolnila 30 let in trenutnim razmeram s koronavirusom ni dovolila, da bi se njeno praznovanje prestavilo na kasnejši datum. Svoj rojstni dan je praznovala v neki londonski restavraciji, kjer sta se ji pridružili tudi slavni sestri Poppy in Cara Delevingne.

Kasneje je brez težav plačala kazen v višini 13 tisoč evrov in se za svoje nespametno dejanje tudi opravičila. Zapisala je, da ji je zelo žal, da je kršila pravila in s tem posledično ogrožala zdravje ljudi. "To je bila resna in neopravičljiva presoja. Glede na omejitve se zavedam, kako neodgovorna so bila ta dejanja, in prevzemam vso odgovornost. Še posebej mi je nerodno, ker iz prve roke vem (njena mama Vera je zdravnica, op. a.), kako trdo ljudje delajo v boju proti tej strašni bolezni, in se popolnoma zavedam požrtvovalnosti ljudi in podjetij, ki nam pomagajo, da ostanemo na varnem."