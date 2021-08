Rita Ora prvič na rdeči preprogi z novim izbrancem

Svetovno znana pevka je za to priložnost izbrala obleko modne hiše Azzi & Osta, in sicer se je pred fotografi sprehodila v beli kratki obleki z globokim dekoltejem, v kateri je razkazovala svoj potetovirani hrbet. Svoj videz je dopolnila z ujemajočimi se čevlji z visoko peto, lase pa je imela spete v čop. Njen dragi pa je ob tej priložnosti nosil elegantno sivo obleko, ki jo je kombiniral z belo srajco.

30-letna Rita Ora in 45-letni oskarjev nagrajenec Taika Waititi sta v zvezi naredila pomemben korak naprej. V javnosti sta se zdaj končno uradno pojavila kot par in se tako tudi prvič sprehodila po rdeči preprogi. Z roko v roki sta prišla na losangeleško premiero novega filma Odred odpisanih: Nova misija , v katerem je eno od vlog odigral tudi pevkin izbranec Taika.

Rita in Taika sta se v razmerje spustila aprila, potem ko sta se na začetku leta spoznala v Avstraliji. Medtem ko je ona tam snemala pevski šov The Voice Australia, je on snemal prihajajoči film Thor: Love and Thunder.

Zvezdnika tako že nekaj mesecev polnita stolpce v številnih medijih, razmerja pa vse do danes nista obešala na veliki zvon, ampak sta raje uživala stran od oči javnosti. Prejšnji mesec sta se Rita in Taika skupaj udeležila pevkine zvezdniške zabave, ki jo je 4. julija priredila ob ameriškem prazniku državnosti.

Rita Ora se je v začetku letošnjega leta sicer razšla s francoskim režiserjem Romainom Gavrasom, Waititi pa se je leta 2018 razšel z ženo Chelsea Winstanley, s katero sta bila poročena sedem let, skupaj pa imata tudi dva otroka.