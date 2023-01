Rita Ora prvič spregovorila o svoji skrivni poroki: Bilo je popolno

Kot je bilo znano že prej, sta se zvezdnika poročila na intimni slovesnosti v Londonu, in sicer avgusta 2022. Čeprav nista tega nikoli priznala, so ju kmalu izdali poročni prstani na njunih rokah. Tokrat je pevka tudi prvič iskreno spregovorila o poroki. "Bilo je točno tako, kot sem si želela," je priznala pevka. "Bilo je preprosto lepo in popolno," je še dodala.

32-letna zvezdnica je v pogovoru še povedala, zakaj se je odločila obdržati svoj priimek. "Ne nameravam se odreči svojemu dekliškemu priimku. Zelo trdo sem garala zanj," je še priznala in dodala, da je bila njena nova pesem prava priložnost, da prizna poroko. "Ko sem jo izdala, me je to, kje sem trenutno v življenju, res navdihnilo, in vedela sem, da bodo ljudje spraševali," je povedala. V novem videospotu za pesem You Only Love Me se namreč pojavi v poročni obleki, saj pesem govori o poroki.