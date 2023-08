Rita Ora s svojim možem in wellness gurujem v ledeni kopeli: To je noro!

Rita Ora in njen mož Taika Waititi sta se pred kratkim soočila z ledeno kopeljo. Pri tem jima je pomagal wellness guru Wim Hof, ki v ledeni kopeli vidi številne koristi. "Tukaj sem spoznala samega ledenega moža," je pevka zapisala pod objavo na Instagramu, v kateri je delila niz fotografij svoje nepozabne izkušnje.

Rita Ora je nedavno na svojem profilu na Instagramu razkrila, da sta imela z možem, režiserjem Taiko Waititijem, priložnost preizkusiti ledeno kopel v družbi nizozemskega guruja dobrega počutja Wima Hofa, ki zagovarja številne zdravstvene koristi hladne terapije. "Tukaj sem spoznala samega ledenega moža in res je najboljši! Za nas je zapel tudi nekaj pesmi. Je bil še kdo v ledeni kopeli? To je noro!" je pod svojo objavo zapisala pevka.

icon-expand Rita Ora in njen mož Taika Waititi sta preizkusila ledeno kopel ob pomoči guruja dobrega počutja Wima Hofa. FOTO: Profimedia

Zvezdnica je delila niz fotografij, ki dokumentirajo njeno izkušnjo, vključno s fotografijo nje in 48-letnega Waititija, ki pozirata s Hofom v kopalkah. Druga slika prikazuje 32-letnico, ki sedi na robu kadi, medtem ko se njen mož in guru smehljata kameri in uživata v ledenem namakanju. Na naslednji fotografiji sta Rita in prijateljica, ki se z zaprtimi očmi držita za roke in ležita v ledeni vodi. Pevka je vključila tudi videoposnetek Hofa, ki svojim gostom poje pesem in igra na kitaro.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

64-letni motivacijski govornik in ekstremni športnik je izdal serijo priljubljenih knjig o dobrem počutju, ki promovirajo nešteto prednosti prakticiranja mrzle terapije. Po njegovem mnenju ledene kopeli pomagajo zmanjšati vnetja v telesu, pomagajo pri bolečinah v mišicah, krepijo imunski sistem, uravnavajo ravni hormonov, izboljšujejo kakovost spanja in še več.

Rita Ora in Waititi nista edina zvezdnika, ki se vključujeta v trend mrzle terapije. Junija je manekenka Hailey Bieber razkrila, da si za zmanjšanje tesnobe pomaga s hladnimi potopi. Objavila je TikTok, kjer se je potopila v ledeno mrzlo vodo v bazenčku, in pojasnila, da ostane v vodi vsaj 30 sekund, da doseže rezultate.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Christina Hall in njen mož Josh Hall imata prav tako na svojem dvorišču hladen bazen. V nedavni epizodi Christina on the Coast se je par smešno soočil v kadi, da bi videl, kdo lahko najdlje zdrži nizke temperature. Medtem ko je bil Josh videti relativno nevznemirjen, je Christina čutila bolečino. "Dihaj," ji je svetoval Josh. "Rodila si tri otroke, prepričan sem, da znaš dihati. Trenutno boli, verjemi mi." Joshova hladna umirjenost je Christino kmalu pripeljala do tega, da je zavpila: "Ali te sploh ne zebe?" Paru je uspelo ostati v kadi tri minute in pol.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke