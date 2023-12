Rita Ora s svojo izjavo razjezila Srbe: Preveri zgodovino!

Priljubljena pevka albanskega porekla Rita Ora je z izjavo o večni temi Kosova in Metohije razburila Srbe. Ora je nedavno gostovala v podkast oddaji Dear Media, kjer je znova spregovorila o svojih koreninah in se malce zapletla v zgodovinskih dejstvih, saj je Kosovo pripisala k Albaniji.

Rita Ora znova razburja. Pevka albanskih korenin je v nedavnem intervjuju spregovorila o svojih prednikih, a se je nekoliko zapletla glede zgodovinskih dejstev in s svojo izjavo razjezila Srbe. "Rodila sem se na Kosovu. V Albaniji, no, zdaj je Kosovo, a je bilo del Albanije. Potem sem se preselila v London, ko sem bila stara eno leto," je dejala in bila deležna razburjenja ter kritike.

icon-expand Rita Ora z izjavo razburila Srbe, pošiljajo jo na učno uro zgodovine. FOTO: Profimedia

Voditeljica podkasta je komentirala, da je v glasbeni industriji veliko Albank, Rita pa je dodala: "To je čudovito, ko sem začela leta 2012, tega ni bilo. Zdaj imamo Duo Lipa, Babe Rexo in je čudovito. Naravno je, da nas primerjajo, še posebej, ker nas na svetu ni veliko. Me tri pa smo si zelo različne."

Srbi so jo v komentarjih pod posnetkom kritizirali, da širi laži in da naj se izobražuje. "Kosovo nikoli ni bilo del Albanije, ampak v redu, seveda," je zapisal nekdo, spet nekdo drugi pa: "Zanima me, kdaj je bilo Kosovo del Albanije?" Med komentarji pa jo je pričakal tudi nasvet: "Preden začnete širiti laži, prosim, preberite nekaj iz zgodovine."