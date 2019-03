Rita Ora se je razšla z Andrewom Garfieldom

Zanimivo je, da sta Rita in Andrew še pred tedni delovala zelo zaljubljena, njo pa so na neki radijski postaji celo vprašali, ali ji je bil v vlogi Spidermana bolj všeč Tobey Maguire ali Andrew Garfield.

Očitno so se romantične vezi med svetlolaso lepotičko Rito Oro in zvezdnikom filmov Socialno omrežjeinNeverjetni Spiderman Andrewom Garfieldom skrhale, kot sta poročala tudi britanska tabloida The Daily Mirror inThe Sun.

"Pa so se mi zbistrile misli. Ne gledam Spidermana, to je moj odgovor," se je pošalila Rita in hitro zamenjala temo.

28-letna pevka je prijateljevala že s kar nekaj slavnimi imeni, kot so Rob Kardashian, Calvin Harris, maneken Ricky Hil in glasbenik Andrew Watt. 35-letnega Garfielda so nazadnje povezovali sSusie Abromeit, pred tem pa je hodil s soigralko iz SpidermanaEmmo Stone, in sicer med letoma 2011 in 2015.