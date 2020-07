Rita Ora sebe razglasila za najslabšo turistko

Svetovno znana britanska glasbenica Rita Ora, rojena na Kosovu, se je pred leti z družino preselila v London. To se je pozneje izkazalo za eno najboljših odločitev, saj so s selitvijo prišle tudi priložnosti za lepše in boljše življenje, Rita pa je lahko svoj glasbeni in igralski talent dodobra razvila.

29-letnica se trenutno mudi v Parizu. Ali je bil obisk poslovne narave, ni razkrila, lahko pa predvidevamo, saj je pod serijo fotografij zapisala, da se ji je zelo mudilo in da ji je zmanjkalo časa za natančnejši ogled znamenitosti: "Mislim, da sem najslabša turistka na svetu. Iz avtomobila sem morala skočiti, da sem na hitro posnela nekaj fotografij. Kakorkoli že, to je vse, kar imam."