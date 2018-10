Rita Ora v stilu Marilyn Monroe

Marilyn Monroe je v 60. letih preteklega stoletja zaradi svoje platinasto blond barve las in pogoste intenzivno rdeče šminke ter ženstvenih oblin, ki jih ni skrivala, veljala za eno največjih lepotnih ikon.

Rita Ora , glasbenica albanskih korenin, ki živi in ustvarja preženo v Veliki Britaniji, se je ob prihajajoči noči čarovnic mudila na dobrodelnem Unicefovem plesu v maskah. Na dogodek je prišla oblečena v zapeljivi črni usnjeni obleki s poudarjenim dekoltejem, s pričesko ter ličili pa je upodobila stil legendarne Marilyn Monroe .

Ora, ki je bila na začetku svoje kariere večkrat primerjana s pevkama Beyonce in Rihanno, je na dobrodelnem plesu dokazala, da je pravi kameleon – iz dekleta, ki je na ulicah pogosto opaženo v športnih oblačilih in brez ličil, se je prelevila najprej v eno največjih seks ikon preteklega stoletja, kasneje pa je na oder stopila v pravi maski, v kateri je uspela zajeti glamur starega Hollywooda. V posnetku, ki ga je delila na svojem Instagramu, je vidno, da je nosila viktorijansko obleko, lase pa je imela spete in nakodrane v stilu, značilnem za ženske v tistem obdobju.