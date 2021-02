Rita Ora znova samska, krivi so protikoronski ukrepi

Rita Ora se je razšla s svojim partnerjem Romainom Gavrasom , poroča The Sun . Skupaj sta bila le šest mesecev, in kot pravijo viri blizu britanski pevki, je razlog za njun razhod predvsem fizična distanca med njima. Zaradi protikoronskih ukrepov se namreč ne moreta videti toliko, kot bi se sicer lahko, če ne bi bilo karantene in omejitev.

Rito so z Romainom nazadnje fotografirali novembra lani. Se je pa pevka zdaj preselila v Avstralijo, kjer bo sodelovala v šovu The Voice, kjer bo nastopila kot žirantka. Ker je potovanje trenutno zelo omejeno, sta se sporazumno razšla in se strinjala, da je bolje, če gresta vsak svojo pot. "Rita in Romain sta se odločila, da svojo romanco zaključita zaradi distance, ki je nenehno med njima. Ostajata pa prijatelja," je povedal vir. "Na žalost so ukrepi imeli vpliv na njun odnos, in ker se je Rita preselila, je bila to edina logična odločitev."