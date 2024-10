Rita Ora znova v vlogi voditeljice evropskih MTV nagrad: Presrečna sem

Končno je jasno, kdo bo vodil letošnjo prireditev evropskih glasbenih nagrad MTV, ki bo 10. novembra potekala v Manchestru. Voditeljica večera bo Rita Ora. Govorice o tem, da bi prav slavna pevka ponovno lahko stopila v čevlje gostiteljice, so se pojavile že v začetku tedna, zdaj pa je prišla še uradna potrditev. Na novico se je odzvala tudi zvezdnica in dejala, da je presrečna, da se vrača.

Govorice in namigovanja o tem, da bi prav priljubljena pevka lahko stopila v voditeljske čevlje, so se začele pojavljati v začetku tedna, zdaj pa je to tudi uradno potrjeno. Z objavo na uradnem profilu MTV EMA na Instagramu so organizatorji namreč potrdili, da bo dogodek letos vodila Ora.

Nad novico, da se ponovno vrača na dogodek kot voditeljica, je navdušena tudi zvezdnica sama. "Sem voditeljica letošnje podelitve MTV EMA. Komaj čakam, da se vidimo," je dejala v uradnem video napovedniku. "Presrečna sem, da se lahko vrnem k svoji MTV družini in že tretjič gostim podelitev EMA. Oder EMA je zame postal kot drugi dom in letošnja prireditev v Manchestru bo popolnoma neverjetna. Imamo neverjeten nabor glasbenih nastopov in veliko presenečenj," je ob novici še dodala za tuje medije.

33-letnica bo kot voditeljica nastopila že tretjič. Kot je povedal predsednik Paramounta, je bila Ora najboljša možna izbira. "Ritina nalezljiva energija in talent sta nesporna in prepričani smo, da bo šov povzdignila v nove višave za oboževalce po vsem svetu," je dejal Bruce Gillmer. Nad novico so navdušeni tudi številni oboževalci. "Ima karizmo in šarm, ki ju potrebujemo" in "To bi moral biti šov Rite Ore. Ona je kraljica" je le nekaj komentarjev, ki jih je mogoče zaslediti na družbenih omrežjih.