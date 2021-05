Rita Wilson možu Tomu Hanksu: Moj najboljši prijatelj, moj ljubimec, moj moški

Igralka Rita Wilson je ob 33. obletnici poroke na družbenem omrežju Instagram delila fotografijo z možem Tomom Hanksom , na kateri se oba smejita, v ozadju pa lahko opazimo tudi idilično pokrajino. Igralca sta med redkimi zvezdniki, ki so skupaj ostali toliko let.

"33 let zakona z mojim najboljšim prijateljem, ljubimcem, mojim moškim. Ljubezen zmaga!" je ob fotografiji zapisala 64-letna igralka in pevka Rita. Pod fotografijo se je takoj vsul plaz čestitk in lepih želja oboževalcev, tem pa so se pridružili tudi mnogi zvezdniki.

Čestitala jima je tudi igralska kolegica Juila Louis-Dreyfus, ki je v komentarju zapisala: "Bravo! Čestitam! Tako čudovito!" Čestitkam se je pridružila še manekenka Cindy Crawford: "Golobčka! Čestitam!" Manekenka Camila Alves pa je zapisala: "Čestitam! Sta navdih nam vsem!"

Hanks in Wilsonova sta se poročila leta 1988, v zakonu sta se jima rodila dva sinova, zdaj 30-letni Chetin 25-letni Truman. Hanks ima sicer še dva otroka iz prejšnje zveze, 43-letnegaColina in 38-letnoElizabeth Ann.

Lansko leto je Rita v nekem intervjuju o tem, kaj jo je pritegnilo na Hanksu, dejala: "Najprej– rada imam dobre pripovedovalce zgodb. Vsak, ki dobro pripoveduje, me takoj pritegne. Všeč mi je to. Vedno me spravi v smeh. In zares je dober pripovedovalec." Wilsonova je takrat rekla še, da jo zelo privlači Hanksov karakter in prav to je bil povod, da sta se tako dobro ujela in vzdrževala zakon.