'Ritolizniški Kanye je poln dr**a'

Zvezdniški prijatelji, med njimi raperji in igralci, raperja Kanyeja Westa so večinoma zgroženi nad njegovim druženjem in identificiranjem s predsednikom Trumpom. Nekateri so se tako razjezili, da so se mu mu celo odpovedali.

Večina zvezdnikom je zgrožena nad Westovim obiskom Bele hiše in tuljenjem v Trumpov rog. FOTO: AP Levičarski ameriški zvezdniki so na veliko skritizirali dejstvo, da je Kanye West obiskal Donalda Trumpa pa ovalni pisarni Bele hiše. Večina, med njimi 50 Cent, T.I., Chelsea Handlerin še kup drugih se je norčevalo ali so celo pretrgali kakršne koli stike z njim. West se je namreč dobil s Trumpom, prisotna sta bila tudi svetovalec Jared Kushner in njegova hči Ivanka Trump, mu predstavil svoje poglede, nato pa je odgovarjal tudi na novinarska vprašanja. Kanye je Trumpa imenoval za "junaka na misiji", Donald pa je raperja prej označil za genija in nekoga, ki bi ga lahko videl v kateri od predsedniških kampanij v naslednjih letih. "Ob vas se počutim kot Superman, Obama je dejal, da sem idiot, a j**eš te zamorce, s tabo sem, gospodar. Narediva Ameriko spet super," je na Instagramu ironično zapisal 50 Cent ob montaži Trumpa kot Supermana, ki v rokah nosi Westa. "Kanye West je dejal, da ma Trumpa za očeta. Le kdo ne bi Kanyeja imel za sina?"je hudomušno tvitnila komičarka in voditeljica Chelsea Handler. "Ritolizniški Kanye je poln dreka. Na Floridi je bilo za 13 milijonov škoda zaradi hurikana, zate pa ta klovn pleše step. Kayne, kaj je narobe s teboj?" je bil med drugim neposreden igralec Michael Rapaport, ki je naredil celo jezni posnetek za Instagram. Raper T.I. pa je dejal, da je bil povabljen na predsedniško srečanje z Westom, a da "seveda zavrnil" in da ga je"sram, da je bil sploh kdaj povezan z Westom". West je sicer že nekaj časa Trumpov podpornik, nosi tudi kapo z njegovim sloganom, čeprav je priznal, da so mu to nekateri želeli preprečiti, sam pa jo je primerjal s Supermanovim ogrinjalom ter da ga je Trump navdihnil, da je postal milijonar.