Rob Kardashian presenetil: po letih odsotnosti znova z družino

Kim Kardashian je svoje sledilce navdušila z objavo družinske fotografije, na kateri je bil po dolgem času opažen tudi Rob Kardashian . Kljub temu, da zadnja leta ni bil v središču pozornosti, se je 38-letnik pojavil v velikonočni objavi svoje starejše sestre. Zvezdnica resničnostnih oddaj je ob veliki noči delila več fotografij svojih otrok, devetletnega Sainta , sedemletne Chicago in petletnega Psalma , ter sestre Khloe in njenih otrok, ki so nosili ujemajoče se pižame z velikonočnimi motivi.

Čeprav se Rob že leta uspešno skriva pred fotografskimi objektivi, je Khloe pred dnevi svoje poslušalce podkasta pomirila in jim zagotovila, da je z bratom še vedno tesno povezana. Decembra je Khloe za Bustle prav tako povedala, da se lahko poistoveti z njim na drugačni ravni kot s svojimi sestrami Kim in Kourtney ter Kendall in Kylie Jenner. "Tako globoko čutim, kar čuti on – težave, ki jih ima, ali samo to, da želi biti stran od oči javnosti, ali pa se samo počutim, kot da se ne prilega ali da ga ocenjujejo glede njegovega videza," je dejala.

Brat in sestra sta leta v resničnostni oddaji navduševala s svojim globokim odnosom in povezanostjo. "Počutim se, kot da smo bili vzgojeni v parih: to sta bili Kourtney in Kim, potem sva bila jaz in Rob, nato pa Kendall in Kylie. In preprosto čutim, da sva drug do drugega zaščitniška. Tako zelo ga imam rada. To je preprosto prirojeno," je dodala.