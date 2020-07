Rob Kardashian presenetil z izgubo kilogramov

Rob Kardashian se je udeležil rojstnodnevne zabave svoje sestre Khloe. Na družbenih omrežjih je delil fotografije z zabave, oboževalci pa so hitro opazili, da je izgubil kar nekaj telesne teže.

Več let je minilo, odkar smo na isti fotografiji videli 33-letnega Roba Kardashiana skupaj s sestrami. Zato je toliko večje presenečenje, ko so po spletu zaokrožile nove fotografije, ki so bile posnete na rojstnodnevni zabavi njegove sestre Khloe Kardashian. "Štirje od šestih,"je s ponosom na Instagramu zapisala njegova mama Kris Jenner ter zraven objavila fotografijo, na kateri so poleg Roba še slavljenka večera Khloe terKendallinKylie. Rob se je tisti večer fotografiral tudi z najstarejšo od sester Kourtney Kardashian.

Na vseh fotografijah je Rob nosil športna oblačila, jopico s kapuco in črne hlače ter svojo znamenito modro športno čepico. Potem ko so fotografije zaokrožile po družbenih omrežjih, so njegovi oboževalci hitro opazili, da je mladenič v zadnjih mesecih izgubil kar nekaj odvečnih kilogramov. Med drugim pa so bili tudi zelo veseli, ker se je vrnil k družini. "Rob je videti odlično," se je glasil eden od komentarjev. Drugi pa: "Rob je nazaj. Najboljša stvar v letu 2020."Medtem ko je tretji zapisal: "Rob je videti odlično, kar tako naprej." Rob je delil tudi fotografijo, na kateri pozira s prijateljem in Tristanom Thompsonom.

Lani sta Scott Disickin Khloe razkrila, da Rob telovadi na domu svoje sestre Kim Kardashian West in da je pri tem zelo zavzet. "Robu želim, kar je najboljše zanj in kar ga osrečuje. In če ga to osrečuje, ga bomo vsi podprli," je povedala Khloe.

Novembra lani je Kim izjavila, da sta se z bratom v zadnjih dveh letih bolj povezala: "Odlično mu gre. On je vsekakor bolj v ozadju kot mi vsi, radi imamo to in spoštujemo. Radi imamo Robovo družbo v naši hiši. Res mu gre dobro."