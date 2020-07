Rob Kardashian se vrača v resničnostni šov: 'Postal je samozavestnejši'

36-letna Khloe Kardashian je sporočila, da bo v novi 18. sezoni šova V koraku z družino Kardashian (Keeping Up with the Kardashians), ki se bo zaradi pandemije koronavirusa nadaljevala septembra, vse bolj prisoten tudi njen brat Rob Kardashian, ki se je zaradi osebnih težav v zadnjih letih umaknil v zasebnost.

"Rob bo vse bolj prisoten na snemanju," je povedala resničnostna zvezdnica Khloe Kardashian za portal People. Z leti se je 33-letni Rob Kardashianspopadal s povečanjem telesne teže in depresijo, zato se je popolnoma umaknil v zasebnost. V zadnjem času pa je znova vse bolj prisoten na skupnih fotografijah z ostalimi družinskimi člani. Ob tem je njegova sestra še dodala, da ga morda gledalci ne bodo vedno videli na kameri, ampak je vedno prisoten na snemanju. Rob Kardashian se vrača v resničnostni šov. FOTO: Profimedia "Rob je resnično moj najboljši prijatelja," je še dejala 32-letnica. "Ljubim, ljubim, ljubim ga. Vedno je ob nas. Ker se ne izpostavlja na kameri, še ne pomeni, da ga ni zraven. Nikoli ga ne silimo, vse je njegova svobodna volja. Sedaj se je z nami znova začel fotografirati in tudi dovolil je, da dekleta objavimo skupno fotografijo. Odziv javnosti pa je bil ob tem resnično pozitiven, tako je dobil še več samozavesti." "Tudi večkrat bo prisoten pred kamero. Vse več tudi snemamo v svojih domovih, kjer je tudi on. Navdušena sem, da ga bodo ljudje znova spremljali. Tako dober človek je in vesela sem, da se je vrnil,"je še povedala Khloe. Anonimen vir pa je več o Robovem zdravju povedal že prejšnji mesec za portalPeople: "Skrbi zase, telovadi in se vse boljše počuti. Ve, da ni videti najbolje, a se ob fotografiranju znova počuti samozavestno. Želi si, da ljudje vejo, da mu gre na bolje."