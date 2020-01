Rob Kardashian želi prevzeti skrbništvo nad hčerko: mama jo ogroža

Pri TMZ še navajajo, da je Rob svojo nekdanjo partnerico obtožil, da so na njenih rednih zabavah doma prisotni tudi tujci, medtem ko je tam tudi njuna hčer. V dokumentih naj bi navedel, da Chyna uživa kokain in je neprestano pod vplivom alkohola, njen nekdanji zaposleni pa naj bi dejal, da vsak dan zapravi več kot 500 evrov za alkohol in lahko sama popije tudi celo steklenico hennessyja.

31-letnica naj bi bila obtožena tudi pogostih nasilnih izbruhov jeze, ki vplivajo na Dreamino vedenje. Poleg slabe higiene pa TMZ še navaja, da je triletnica začela preklinjati, gola 'twerkati' in se postavljati v seksualne položaje, za katere naj bi dejala, da se jih je naučila od mame.