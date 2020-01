Rob Kardashian želi shujšati zaradi svoje triletne hčerke

Rob Kardashian, brat slavnih resničnostnih zvezdnic Kim, Khloe, Kourtney, Kylie in Kendall, se že dlje časa bori z odvečnimi kilogrami. Po besedah virov naj bi se zaradi svoje hčerke odločil spremeniti življenjski slog, zato naj bi razmišljal o shujševalnem taboru.

32-letni Rob Kardashian, ki smo ga pred leti spremljali v resničnostnem šovu Kardashianovi, se je v letu 2020 odločil obrniti nov list in zaživeti bolj zdravo. Spomnimo, brat resničnostnih zvezdnic in vplivnic Kim, Kourtney in Khloe Kardashian ter Kendall in Kylie Jenner se je že pred časom umaknil iz družinskega šova, eden glavnih razlogov pa je bil ta, da se zaradi pridobljene teže ni počutil dobro v svoji koži in ni želel biti medijsko izpostavljen.

Rob Kardashian (levo zgoraj) pred pridobljenim kilogrami. FOTO: Profimedia

Po besedah anonimnega vira, ki je spregovoril za People, naj bi nekdanji resničnostni zvezdnik zdaj razmišljal o shujševalnem taboru in spremembi življenjskega sloga, ker želi biti zdrav in fit oče svoji triletni hčerki Dream, ki jo je dobil v razmerju z zvezdnico Blac Chyno.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

''Rob se zaveda, da ima težave s prehranjevanjem in da na tem področju potrebuje več samokontrole in samodiscipline. Proti koncu leta 2019 se je lotil hujšanja, kar je že začelo kazati rezultate. Vsi v njegovi družini skrbijo za svoje postave in se trudijo jesti zdravo. V letu 2020 si želi, da bi bilo to predvsem njegovo leto – leto, v katerem bo poskrbel za svoje zdravje in telesno formo. Tega ne počne samo zase, temveč tudi za svojo hčerko Dream,'' je povedal vir, ki ni želel biti razkrit.

Rob kardashian (levo) je v letu 2019 že izgubil nekaj kilogramov, v letu 2020 pa si želi, da bi se ponovno spravil v vrhunsko formo. FOTO: Profimedia