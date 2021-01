Rob Lowe meni, da si je princ Harry omislil novo pričesko

Lowe je nadaljeval, da se mu je za hip zdelo, da si je član kraljeve družine, ki se je odločil, da bosta z Meghan Markle odstopila od svojih kraljevih dolžnosti, omislil novo pričesko. "Videl sem ga zelo zelo na hitro – zato me ne držite za besedo – ampak zdelo se mi je, da ima konjski čop. Kot opazovalcu se mi je zdelo, da so mu lasje zelo zrasli in jih je zato uredil v čop."

Priljubljeni voditelj je glede igralčeve izjave skeptičen:"Prepričan sem, da to ni res. Meni se zdi, da v resnici nisi videl princa Harryja."Lowe kljub temu ni priznal napake: "Oh ne, bil je on, ker sem mu sledil do hiše, da bi videl, ali bo avto zapeljal v pravo garažo."