Roba Reinerja in njegovo soprogo je ubil lastni sin

Policija v Los Angelesu je sporočila, da je za smrt igralca in režiserja Roba Reinerja ter njegove soproge Michele Singer Reiner kriv njun sin Nick Reiner, ki so ga aretirali včeraj. Namestnik policijskega komisarja Los Angelesa Alan Hamilston je pred novico o aretaciji dejal, da želijo zaslišati vse družinske člane.

Rob Reiner z ženo Michele FOTO: Profimedia

Legendarnega filmskega ustvarjalca in njegovo ženo so policisti v nedeljo zvečer našli mrtva z vbodnimi ranami na njunem domu v Los Angelesu. Svoja pokojna starša naj bi po poročanju virov za CNN našla njuna hčerka Romy. Zakonca sta imela poleg omenjenih dveh potomcev še prvorojenca Jakea.