Roba Reinerja in njegovo soprogo je ubil lastni sin

Los Angeles, 16. 12. 2025 10.09 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Nick in Rob Reiner

Policija v Los Angelesu je sporočila, da je za smrt priznanega igralca in režiserja Roba Reinerja ter njegove soproge Michele Singer Reiner kriv njun sin Nick. Oče in sin naj bi imela zapleten odnos, prav tako pa naj bi se 32-letnik v preteklosti soočal s težavami z odvisnostjo, nekaj časa pa naj bi celo živel na ulici.

Policija v Los Angelesu je sporočila, da je za smrt igralca in režiserja Roba Reinerja ter njegove soproge Michele Singer Reiner kriv njun sin Nick Reiner, ki so ga aretirali včeraj. Namestnik policijskega komisarja Los Angelesa Alan Hamilston je pred novico o aretaciji dejal, da želijo zaslišati vse družinske člane.

Rob Reiner z ženo Michele
Rob Reiner z ženo Michele
FOTO: Profimedia

Legendarnega filmskega ustvarjalca in njegovo ženo so policisti v nedeljo zvečer našli mrtva z vbodnimi ranami na njunem domu v Los Angelesu. Svoja pokojna starša naj bi po poročanju virov za CNN našla njuna hčerka Romy. Zakonca sta imela poleg omenjenih dveh potomcev še prvorojenca Jakea.

Preberi še Po nasilni smrti Roba Reinerja in soproge aretirali sina

Zvezdnik naj bi imel s sinom, ki ga je umoril, težaven odnos. Kot so za People povedali viri blizu družine, pa naj bi imel Nick težave tudi z odvisnostjo, nekaj časa pa naj bi celo živel kot brezdomec.

Rob Reiner smrt žena umor sin

