Roba Reinerja in njegovo soprogo je ubil lastni sin

Policija v Los Angelesu je sporočila, da je za smrt igralca in režiserja Roba Reinerja ter njegove soproge Michele Singer Reiner kriv njun sin Nick Reiner, ki so ga aretirali včeraj. Namestnik policijskega komisarja Los Angelesa Alan Hamilston je pred novico o aretaciji dejal, da želijo zaslišati vse družinske člane.
Legendarnega filmskega ustvarjalca in njegovo ženo so policisti v nedeljo zvečer našli mrtva z vbodnimi ranami na njunem domu v Los Angelesu. Svoja pokojna starša naj bi po poročanju virov za CNN našla njuna hčerka Romy. Zakonca sta imela poleg omenjenih dveh potomcev še prvorojenca Jakea.
Zvezdnik naj bi imel s sinom, ki ga je umoril, težaven odnos. Kot so za People povedali viri blizu družine, pa naj bi imel Nick težave tudi z odvisnostjo, nekaj časa pa naj bi celo živel kot brezdomec.
