Robbie Coltrane umrl zaradi sindroma večorganske odpovedi.

Medtem ko svet filma še vedno žaluje za priljubljenim škotskim igralcem Robbiejem Coltranom , so tuji mediji sporočili vzrok za njegovo smrt. Skoraj dva tedna po igralčevi smrti je v javnost prišel njegov mrliški list, v katerem je navedeno, da je igralec, ki se je boril s težavami z dihalno potjo in srcem, umrl zaradi sindroma večorganske odpovedi, pred smrtjo pa naj bi trpel tudi za sepso.

Na vest o smrti igralca so se odzvali številni igralci, ki so ob njem zaigrali v priljubljeni franšizi o Harryju Potterju. Protagonist franšize Daniel Radcliffe je v izjavi za javnost dejal, da je bil Robbie eden izmed najbolj zabavnih ljudi, ki jih je spoznal. "Izjemno sem srečen, ker sem ga spoznal in z njim delal. Bil je izjemen igralec in čudovit moški."

Kot nasmejanega in prijaznega se je igralca v svoji Instagram objavi spominjal tudi Tom Felton: "Robbie je skrbel in gledal na vse okoli sebe. Brez težav. Vse je nasmejal. Na zaslonu je bil velik prijazen velikan, a še večji v resničnem življenju."