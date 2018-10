Robbie poimenoval njene doječe prsi, a kako mu je vrnila?

Robbie Williamsin Ayda Field imata tri otroke, 6-letnoTeddy, 3-letnega Charltona in enomesečnoCoco. Fieldova, ki je vse tri otroke dojila, je za britanski tabloid The Sun razkrila, kako je Robbie hudomušno poimenoval njene prsi med dojenjem.

"Ne recite svoji ženi po dojenju, da ima Picassove joškice. To je vzvišeno in ni dobra ideja," je v šali povedala.

Pevec je sicer znan po tem, da v šali daje neprimerne opazke in komentarje, saj je nekoč voditeljuGrahamu Nortonudejal, da je bila njena vagina kot "pub, ki je pogorel". "Rob ima očitno podoben talent kot princ Filip, ko daje komentarje. Že zdaj je seznam smešnih stvari, s katerimi je poimenoval moje dele telesa, čez 20 let bo zagotovo že dolga lista, morda top 25 najboljših," je dejala Fieldova.

"Robbie je spal s skoraj celotnim Združenim kraljestvom, zato niti slučajno ne smem biti ljubosumna. Mislim si lahko le, ja, moška ku**a. Nekdanja. Bil je umazani porednež, a je moj umazani porednež,"je hudomušno dodala.