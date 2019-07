Robbie priznal, da se tri leta ni mogel premakniti s kavča

45-letni pevec Robbie Williamsje razložil, kako se je med letoma 2006 in 2009 boril z močno agorafobijo, kar pomeni, da ga je bilo strah odprtih prostorov in praktično ni zapustil domačega kavča. Ko je bil najbolj na tleh, je celo zavrnil skoraj 17 milijonov evrov vredno ponudbo Simona Cowella za šov Ameriški idol, ker se je bal iti v javnost.

"Moje telo in um sta mi govorila, naj ne grem nikamor, saj nisem bil sposoben početi ničesar. Zato sem samo sedel in čakal. Agorafobičen sem bil štiri leta, ko sem samo sedel v puloverju, jedel čips, gojil brado in ostajal v stanovanju," je zaupal časopisu The Mirror.

Trenutek, ki je spremenil njegovo nadaljnje življenje, pa je bil, ko je slišal pesem Humanzasedbe The Killers, saj pravi, da se je našel v besedilu, ki pravi, "včasih postanem živčen, ko vidim odprta vrata".

Robbie je zato poiskal pomoč in šel na terapije, ki so ga spet postavile na noge, da je bil pripravljen, da nastopi pred množicami, čeprav je priznal, da mu vseeno ni bilo lahko. Dejal je, da se je počutil, kot da "bi imel prometno nesrečo, potem pa se je spet učil hoditi".