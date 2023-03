Robbie Williams iz občinstva po 20 letih izbral istega oboževalca

Britanski zvezdnik Robbie Williams je na družbenem omrežju Instagram s svojimi sledilci delil izjemno naključje, ki se je zgodilo na njegovem koncertu v Budimpešti. "To se je zgodilo pred dvema dnevoma v Budimpešti – iz občinstva sem izbiral nekoga, ki lahko pride naprej, in neverjetno je, da sem izbral istega moškega, ki sem ga iz občinstva v Budimpešti izbral že pred 20 leti," je zapisal pevec, ob tem pa dodal dve fotografiji s srečnim oboževalcem, ki sta nastali z 20-letnim zamikom. "Kakšna je verjetnost, da se to zgodi? 1 proti 74.240.000," je še zapisal in dodal, da je bilo gospoda lepo znova videti.

Nekdanji pevec skupine Take That je nedavno nastopal na Dunaju, najbližje nam pa bo dva dni zapored s svojimi uspešnicami, kot so Angels, Feel in Come Undone, junija zabaval občinstvo v puljski areni na Hrvaškem. Williams si med turnejo ne bo vzel premora, da bi maja nastopal na kronanju Karla III. v Veliki Britaniji. Je namreč eden izmed številnih zvezdnikov (Adele, Elton John, Harry Styles, Spice Girls), ki naj bi nastop v čast novemu monarhu zavrnil.