Robbie Williams je novi lastnik luksuzne vile v Miamiju.

Robbie Williams ostaja v Združenih državah Amerike. Britanski pevec je novi lastnik luksuzne vile, ki je zgrajena na enem hektarju zasebnega polotoka in spada v prestižno sosesko Old Cutler Bay. Nepremičnina je za zvezdnika velika naložba, saj je zanjo odštel 39 milijonov evrov.

Pevčeva družina naj bi selitev že načrtovala, zanje pa bo to velika sprememba. Njihovo kalifornijsko domovanje naj bi prav tako že dobilo novega lastnika, to pa naj bi postal raper Drake, ki je za nepremičnino na Beverly Hillsu odštel 65 milijonov evrov, poroča New York Post.