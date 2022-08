Robbie Williams kljub lepotnim posegom izgublja lase

Robbie Williams je nedavno obiskal BBC-jev Radio 2, kjer se je v jutranji oddaji pogovarjal z voditeljico Zoe Ball. Priznal ji je, da so njegovi lasje vedno redkejši kljub številnim poskusom, da postanejo gostejši. Nekdanji član skupine Take That je na prvi uspešni lepotni poseg odšel leta 2013, a ko so njegovi lasje pred dvema letoma ponovno začeli izpadati, mu je zdravnik rekel, da ponovna presaditev ne bo več delovala. Pevec se je nato odločil, da poskusi z injekcijami, ki pospešujejo rast las, a tudi to ni pomagalo.

48-letni zvezdnik je sedaj prišel do točke, ko mu je zmanjkalo novih možnosti. "Nihče mi ne bo več presadil las, ker pravijo, da so preredki. Tablet ne morem jemati, ker sem po njih depresiven. Moral bom sprejeti, da Robbie Williams izgublja lase," je povedal voditeljici in dodal: "Redkejši in redkejši so."