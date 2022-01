Robbie Williams na dražbi prodaja tri Banksyjeve umetnine

Na dražbi sta se poleg Deklice z balonom pojavili še deli Kissing Coppers in Vandalised Oils (Choppers). "Ta dela združujejo kulturno zapuščino dveh največjih britanskih zvezd, Robbieja Williamsa in Banksyja," je dejal Hugo Cobb, predstavnik podjetja Sotheby's, enega največjih svetovnih posrednikov likovne in dekorativne umetnosti, nakita ter zbirateljskih predmetov. "Tako kot njihov ustvarjalec in njihov lastnik so ikonični in ​​edinstveni," je še povedal o umetniških delih, za katera strokovnjaki ocenjujejo, da so vredna tudi do devet milijonov evrov.

Williams je ob tem dejal, da verjame, da so njegovi trije Banksyji nekatera izmed umetnikovih najboljših del. Dodal je: "Kot zbiralec Banksyjevega dela postaneš del širšega kulturnega gibanja."