Robbie Williams: Nezemljani so želeli, da bi posredoval njihova sporočila

Robbie Williams trdi, da ima psihične moči. Pevec je v Weaponized podkastu dejal, da ne misli, da so nenavadni dogodki naključja, saj se dogajajo prepogosto. "Pomislite na ljudi in oni vas pokličejo. Pomislite na ljudi in oni vam pošljejo e-pošto. Veliko tega bi lahko bilo naključje. Ampak glede na hitrost, s katero se to dogaja v zadnjem času – oh, vau, zdaj pa imaš mojo pozornost," je povedal po poročanju Mirrorja .

Spregovoril je tudi o svojem prepričanju v nezemeljsko življenje in o tem, kako se mu je zdelo, da je pred 20 leti videl dva NLP-ja, ki sta letela nad Los Angelesom. Trdil je, da je bil neznani leteči predmet tako blizu, da bi ga lahko udaril s "teniško žogico" in zatrdil, da takrat ni bil pod vplivom nobenih substanc. A odkar je z ženo Aydo Field pozdravil štiri otroke, Robbie pravi, da so se njegova bližnja srečanja povsem ustavila.

To ni prvič, da se je zvezdnik dotaknil paranormalnih dogodkov. Dejal je, da verjame, da so nezemeljska bitja ciljala nanj, ker je glasbenik in bi lahko preko njega širila sporočila. "Pogosto se sprašujem, ali to vidim zaradi svoje javne platforme. Ali naj bi to videl, da bi lahko govoril o tem?" je po poročanju Mirrorja še priznal 51-letnik, ki je razkril, da je imel z nadnaravnimi dogodki več izkušenj v Los Angelesu kakor v Angliji. Nekoč se je pošalil, da bi opustil pop kariero, da bi postal stalni lovec na NLP-je. V dokumentarcu iz leta 2019 je Robbie poudaril svojo vero v nezemljane z besedami:"Če sem iskren, si tudi jaz ne bi smel privoščiti razkošja, da ne bi verjel, verjamem, da obstajajo še druge stvari."