Robbie Williams: Ni človeka, ki bi si bolj želel biti homoseksualec kot jaz

Pevca Robbieja Williamsa več ne moti, če ga kdo označi za geja, v intervjuju za The Guardian pa je celo dejal, da ni človeka, ki bi si bolj kot on želel biti homoseksualec. 50-letnik je sicer leta 2004 tožil časopis zaradi obrekovanja, ker so objavili intervju z njegovim domnevnim ljubimcem, namignili pa so tudi, da s svojimi spremljevalkami, s katerimi ima spolne odnose, zavaja javnost in skriva 'umazana homoseksualna srečanja z neznanci'. Williams je tožbo dobil, časopis pa se mu je moral javno opravičiti.

Novinar mu je odgovoril, da se sicer v tožbo ne bi podal, bi ga pa izjava razjezila, saj bi šlo za laži."Tudi mene je to razjezilo, še bolj kot to pa sem bil žalosten. Ne zaradi obtožb, da sem gej, saj sem počel že vse mogoče stvari. Resnično še niste srečali nikogar, ki bi si bolj kot jaz želel biti homoseksualec," je dejal zvezdnik in nadaljeval s primerom:"To je tako, kot če mi kot navijaču kluba Port Vale rečejo, da navijam za Liverpool. Ne, nisem, navijam za Port Vale. Želiš si biti zaveznik, a hkrati ščitiš lastno avtentičnost in svoje življenje. Če bi želel biti z moškimi, bi pač bil z moškimi. Kdo bi me pri tem ustavil? Moja žena? Brada?"