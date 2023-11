Robbie Williams: Nisem vedel, da je šestdnevno drogiranje moja pot v smrt

Robbie Williams je že večkrat priznal, da ga je na vrhuncu kariere potegnilo tudi v temne plati slave. Javnosti so splošno znane njegove težave z drogami in alkoholom, svojih slabih časov pa se zvezdnik spominja tudi v svoji dokumentarni seriji, ki se bo začela predvajati 8. novembra. Še pred tem je pevec za tuje medije priznal, da je nekoč šest dni prebedel ob družbi kokaina in alkohola.

Robbie Williams je še eden od tistih zvezdnikov, ki je na vrhuncu kariere padel v brezno slave.

"Mislil sem, da lahko poskusim vse tablete, spijem vse, kar vidim in mislil sem, da je to takrat moja super moč. Nisem vedel, da je to moja hitra pot do smrti. Počutiš se, kot da si neuničljiv in res nisem čutil, da bom umrl," je povedal v intervjuju za The Sun o svojem večdnevnem popivanju na vrhuncu slave leta 1996 in dodal: "Družil sem se z nekom, ki se je ukvarjal s preprodajo drog in poskusil sem vse, kar mi je prišlo pod roke."

Nekdanji pevec skupine Take That bo več spominov o svoji karieri razkril v štiridelni dokumentarni seriji.

Nekdanji pevec skupine Take That bo več spominov o svoji karieri razkril v štiridelni dokumentarni seriji, ki se bo začela predvajati 8. novembra. 49-letnik je med drugim priznal, da so njegovi pevski kolegi iz skupine vedeli za njegova potovanja v svet prepovedanih substanc, obenem pa je razkril še, da je dan pred vajo pred podelitvijo nagrad MTV v Bruslju spil celo steklenico vodke, nato bruhal, zdravnik pa ga je z injekcijami uspel spraviti v red, da je lahko stopil pred občinstvo.