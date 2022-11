Robbie Williams o časih v skupini Take That: Soočali smo se z demoni

Britanski pevec Robbie Williams, nekdanji član priljubljene fantovske skupine Take That, je razkril, kako je slava, ki so je bili deležni tako mladi, vplivala na njihovo duševno zdravje. Fantje so se za zaprtimi vrati soočali s posledicami svetovnega uspeha, trpeli zaradi depresije, motenj hranjenja, odvisnosti in se srečevali s samomorilnimi mislimi.

icon-expand Take That leta 1993 FOTO: Profimedia

"Gary Barlow je trpel za bulimijo, bal se je zapustiti hišo in bil je obseden s pisanjem pesmi. Bil je tudi depresiven, zaradi slave pa si je celo spremenil ime na kreditni kartici, da ga ljudje ne bi prepoznali," je v oddaji Apple Music 1 povedal pevec. "Howard Donald je želel narediti samomor, ko je zapustil Take That. Mark Owen je bil na rehabilitaciji, Jason Orange pa slave preprosto ni prenesel," je za vsakega od nekdanjih sočlanov 'boybanda' razkril Robbie. "In potem sem tu še jaz. Duševno zdravje, rehabilitacije, zasvojenost. Vse to v resnici doživljate v fantovski skupini na vrhuncu slave," je še dodal.

icon-expand One Direction FOTO: AP

48-letni Britanec je obenem izrazil skrb za stanovske kolege iz skupine One Direction, ki se je sicer leta 2015 razšla. "Prepričan sem, da bo čez 5 ali 10 let vsak od njih razkril, s kakšnimi demoni so se soočali v času največjega uspeha," je zaskrbljeno dejal Williams. Pevec si zaradi svoje izkušnje o tem želi posneti film. "O tem želim posneti dokumentarec. Svetu želim pokazati, kaj lahko slava v resnici stori," je odločen.

Oboževalce fantovskih skupin je sicer primerjal z nogometnimi navijači, ki slovijo po svoji zvestobi. "Ko enkrat kot boyband uspeš in pridobiš neko skupino oboževalcev, je to podobno navijačem nogometnega kluba. Nikoli ne nehaš navijati za svoje ekipo," je povedal pevec, ki se je pred kratkim znašel pod plazom kritik zaradi nastopa na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju.